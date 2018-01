Blaton: mais qui est Oli'frites, le meilleur frituriste de Belgique?

La friterie Oli’frites , a été désignée meilleure friterie de Belgique de l’année 2017 sur le site internet français les-friteries.com sur la base des votes des internautes. On retrouve deux autres établissements de Wallonie picarde dans le top 10 : la Franko Belge du Mont-de-Péruwelz sur la troisième marche du podium et « l’arrêt 110 » à Péruwelz, sur la sixième…

Oli’frites n’est pas l’établissement qui a obtenu le plus de votes (66), mais c’est celui dont les appréciations étaient les plus positives sur une échelle de 1 à 5 étoiles (il a quasiment 5 étoiles). Le patron explique son parcours, comment il a été inscrit sur le site français et comment il vit cette nouvelle notoriété.

