Deux tweets pour partager sa colère. Voilà comment le taulier du 13h de TF1 débute son année sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Pernaut a relayé, ce jeudi soir, un article de Ouest-France qui avait pour sujet le baromètre de la diversité à la télévision française. Un baromètre publié chaque année par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Dans ce rapport, l’un des membres note que les personnes âgées et les jeunes n’étaient pas assez représentés à l’antenne. Pour analyser cette constatation, l’article interroge la présidente du groupe de travail cohésion sociale du CSA, Mémona Hintermann. « Cette télé est ultra-déformante. On critique beaucoup le journal de Pernaut. Bien sûr, c’est un peu la France des sabots et des forgerons, mais il faut aussi qu’elle soit vue » explique-t-elle.

Une déclaration qui n’a pas plu au présentateur historique du 13h qui s’est fendu de deux tweets explicites en guise de réponse. « Concernant le JT de 13h, qui peut dire ou écrire des conneries pareilles ? » suivi d’un « ‘Il faut qu’elle soit vue’ !!! Quel mépris ! Honteux et lamentable si ça vient vraiment du CSA… »

Concernant le JT de 13h, qui peut dire ou écrire des conneries pareilles ? https://t.co/nnZFgbQtj0 — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) 4 janvier 2018