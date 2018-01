Un demi-million de touristes se sont rendus à la côte belge durant les vacances de Noël

Malgré la météo variable, de nombreuses personnes se sont rendues à la mer pour la fin d’année.

Le secteur hôtelier s’est bien porté, même durant le week-end de Noël. Le taux d’occupation moyen a atteint les 75% et jusqu’à 95% pour le dernier week-end de l’année. «A Noël, nous avons noté un taux d’occupation plus important, autour des 80%. Auparavant, on fêtait Noël chez soi. Maintenant, la mer est vue comme une destination proche où il est possible de célébrer Noël en famille», explique Francis Bosschem, président de l’ASBL Kusthotels.

Les villes côtières misent de plus en plus sur les touristes qui optent pour un séjour de courte durée à la mer et organisent de nombreux événements. «Plus que jamais, les Belges aiment la côte pendant les vacances de Noël. Les fêtes sont une bonne occasion pour de courtes vacances. Avec la mer comme décor authentique, le secteur touristique présente une offre unique», souligne Franky De Block, député provincial en charge du Tourisme.

Au total, deux tiers du chiffre d’affaires du secteur touristique de la côte est réalisé hors été.