Voici le classement des meilleurs régimes du monde selon vos objectifs: à vous de vous reprendre en main!

Rédaction en ligne

Plus question de s’affamer pour perdre du poids ! L’essentiel est de manger mieux, en choisissant ses aliments et en proportionnant ses assiettes pour qu’elles soient les plus équilibrées possibles. Le magazine américain U.S. News & World Report, qui établit chaque année le palmarès des régimes, a élu les meilleures cures 2018.