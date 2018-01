«J'ai mangé maman pour Noël»: pour se sentir plus proche de sa mère décédée, elle disperse ses cendres sur son repas de fête (photos)

À 41 ans, Debra Parsons se remet difficilement du décès de sa mère, Dorenn Brown. À la veille des premières fêtes sans sa maman, cette mère de deux enfants avait pris la décision de manger ses cendres en les saupoudrant sur la dinde et le pudding de Noël, comme elle l’expliquait il y a quelques semaines au Daily Mail. « C’est la seule chose qui me permettra de passer mon premier Noël sans maman » déclarait Debra.

Une absence que cette mère de deux enfants peine à surmonter. Depuis le décès de sa figure maternelle en mai 2017, elle avait ressenti le besoin de consommer les cendres de sa maman pour « se sentir plus proche d’elle ». Elle avait donc commencé à la manger petit à petit pour « l’aider à faire face ». « Je ne sais pas ce qui m’a poussé à le faire la première fois. C’était juste une envie, je ne peux pas le décrire » explique-t-elle. « J’ai ouvert la boîte et j’ai léché mes doigts pour les tremper dans la poudre. Avant que je me rende compte de ce que je faisais, ils étaient dans ma bouche et le goût était réconfortant. »

Car la disparition de sa mère avait laissé un grand vide dans sa vie. Alors au moment d’affronter la période des fêtes, qui marque également le triste anniversaire de la mort de son fils né prématurément en 1996, Debra avait besoin de se reconnecter avec celle qu’elle aimait tant.

« Ma mère et moi avions un lien très fort. Un lien qui ne pouvait pas être brisé, même par la mort » raconte-t-elle.« Elle a été celle qui m’a aidé à traverser tous les hauts et les bas de ma vie. Soudainement, elle n’était plus là. J’étais désemparé. Quand elle est partie, j’ai ressenti ce sentiment d’énorme perte mais aussi de regret pour toutes ces choses que l’on ne s’est pas dit ou que l’on n’a pas fait. »

Alors pour lui dire définitivement adieu, Debra ne voulait pas se contenter de disperser ses cendres à un endroit. « Je voulais faire quelque chose avec ses cendres qui ferait une différence dans la façon dont nous nous souvenions d’elle. Mais je ne voulais pas seulement manger les cendres sur mes doigts. Je voulais que ma mère fasse partie de Noël cette année. Alors je fais mon dîner de Noël avec. »