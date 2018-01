Drame pour Dodo la Saumure: il vient d'être plaqué par Béatrice, sa compagne!

Ainsi, Béatrice Legrain a choisi de quitter le célèbre Dodo, qui fêtera bientôt ses 69 ans. Selon nos confrères de la DH, qui révèlent l’information, les deux mois de prison que le couple a endurés ont pesé lourd dans cette décision. « Je ne souhaite plus être son associée », explique-t-elle à la DH. « Je vois les choses différemment. Le truc de Dodo, c’est de continuer de faire de la provoc. Il a toujours aimé cela et on ne le changera pas. Depuis que je suis sortie de prison, j’ai décidé, moi, de respecter les règles à la lettre. Conclusion : Dodo la Saumure et moi, c’est fini. »

Mais celle qui est désormais l’ex-compagne de Dominique Alderweireld insiste pour dire qu’elle n’est pas en pétard avec son ex. Béatrice aurait retrouvé une âme sœur et reste à la barre d’une maison close, « l’institut Béa ».

Dodo La Saumure a été incarcéré en Belgique pour traite d’être humains, de fraude à l’ONSS ainsi que de bris de scellés placés sur deux maisons closes. Il a passé, durant l’année 2017, sept semaines en prison. « Ils m’ont enfermé parce que j’avais des filles non déclarées, elles n’étaient pas salariées », nous a-t-il expliqué il y a quelques jours dans une interview exclusive. « On me demande de les déclarer comme salariées, mais d’un autre côté c’est interdit, sinon cela fait de moi un proxénète. Je peux y opposer deux jurisprudences, qui me concernent et qui pour les mêmes cas, m’acquittent. C’est ce qu’on appelle le surréalisme à la belge ! Je pensais d’ailleurs sortir beaucoup plus tôt car il n’y avait rien dans le dossier. »