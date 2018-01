Pour rendre hommage à sa grand-mère décédée, elle se tatoue sa voix près du cœur (vidéo)

Sakyrah Angelique, la jeune américaine en question, a en réalité gravé dans sa peau l’onde sonore d’un message vocal que sa grand-mère lui avait laissé un mois avant sa disparition.« Aujourd’hui, je me suis fait tatouer cette onde sonore sur le cœur, et je suis capable de la rejouer en maintenant simplement mon appareil photo dessus » explique-t-elle dans un tweet accompagné d’une vidéo de démonstration.

La prouesse technologique a été permise grâce à une application conçue spécialement pour lire ce tatouage. L’entreprise derrière cela a, en réalité, créé une onde sonore sur base du message vocal.

My grandma passed away my junior year of high school. A month before she passed, she left me a voicemail wishing me happy birthday. Today I got that exact waveform tattooed across my heart, and I am able to play it just by holding my camera over it❤️❤️ pic.twitter.com/nwoQ2Bn1DM