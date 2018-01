Les services de vidéos et de musique en flux comme Netflix et Spotify sont désormais repris dans le panier de produits déterminant l’indice des prix à la consommation, tout comme divers produits de santé comme le glucomètre pour les patients diabétiques.

L’indice des prix à la consommation, sur lequel l’inflation est basée, est calculé sur la base de toute une série de produits. Pour être repris dans ce panier de biens et services, les produits doivent avoir un certain poids sur les dépenses d’un ménage. Le panier est évalué chaque année afin de coller au mieux à la société actuelle. Les produits dans le panier déterminent l’indice des prix, et d’une certaine manière la constitution des salaires.

Font leur entrée dans le panier: le détecteur de fumées, les cours particuliers, les semelles orthopédiques, les aérosols, le glucomètre, l’entretien d’un PC, l’orchidée, les services de vidéos et musique en flux et la pédicure.

Tombent du panier par contre les plantes comme l’azalée et l’alstroemère ainsi que le DVD vierge.

La constitution de ce panier est effectuée par les partenaires sociaux. Le ministre des Consommateurs, Kris Peeters, donne son accord final.