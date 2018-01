"100% de l'entourage de Trump doute de sa capacité à gouverner", selon l'auteur du livre "Le feu et la colère"

« Laissez-moi être clair. 100 % des personnes qui l’entourent », a répondu Michael Wolff, interrogé sur les proches du président américain qui doutent de sa capacité à gouverner, vendredi matin sur la chaîne NBC.

« Tout le monde l’a décrit de la même manière, ils disent qu’il est comme un enfant. Ce qu’ils veulent dire, c’est qu’il a besoin de gratification immédiate. Tout tourne autour de lui », a également affirmé l’auteur de « Fire and Fury : Inside the Trump White House » (« Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump »), invité de la célèbre émission matinale « The Today Show ».

Michael Wolff. (AFP)

« Ils disent de lui que c’est un crétin, un idiot », a-t-il insisté, affirmant avoir interrogé des sources qui côtoient le président américain « tous les jours ».

Michael Wolff a également affirmé avoir parlé « trois heures » au milliardaire, avant ou après son élection, pour son livre.

« Bien sûr, j’ai parlé au président. Qu’il ait réalisé que c’était une interview ou pas, je ne sais pas, mais ce n’était pas en +off+ » (c’est à dire des propos destinés à rester confidentiels, ndlr), a-t-il également assuré alors que l’occupant de la Maison Blanche a affirmé jeudi soir dans un tweet ne lui avoir « jamais parlé pour un livre ».

La sortie de « Fire and Fury : Inside the Trump White House », initialement prévue mardi, a été avancée à vendredi.

L’avocat du président américain, Charles J. Harder, avait demandé en vain jeudi à l’éditeur de ne pas publier l’ouvrage, évoquant notamment le motif de la diffamation. Donald Trump affirme que le livre est un tissu « de mensonges, déformations et sources qui n’existent pas ».