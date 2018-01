Emeutes à Bruxelles: jusqu'à 36 mois de prison requis à l'encontre de trois jeunes émeutiers suspects

Le parquet a considéré, sur base d’images de vidéo-surveillance, que les trois prévenus étaient coupables d’avoir lancé des projectiles sur les forces de l’ordre.

Les trois jeunes hommes, eux, ont nié toute implication dans ces faits de rébellion et de vandalisme.

L’un d’eux est également poursuivi pour des faits de vol dans des véhicules, commis quelques jours après les émeutes. Selon le parquet, ce prévenu aurait, lors des émeutes, lancé des pierres, une poubelle et une barre de fer vers les policiers. Il aurait aussi utilisé la barre de fer pour détruire un panneau d’affichage, brisé un feu de signalisation, une caméra de police et la vitrine d’une boutique qui a ensuite été pillée par d’autres.

Le procureur a ainsi requis à son encontre une peine de 36 mois de prison.

Il a par ailleurs requis à l’encontre d’un second prévenu qui avait jeté des pierres et détruit un feu de signalisation une peine de 28 mois de prison, et à l’encontre du dernier, qui avait également jeté des pierres, une peine de deux ans de prison.

Le 11 novembre dernier, des rixes avaient éclaté dans le centre de Bruxelles, où de nombreuses personnes s’étaient rassemblées après la qualification du Maroc à la prochaine Coupe du monde de football.

Les faits avaient impliqué 300 personnes et fait 23 blessés, dont 22 policiers. Des voitures avaient été incendiées et des magasins pillés.

Le jugement des trois prévenus sera prononcé le 2 février prochain.