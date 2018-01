«Le cochon le plus laid au monde» aperçu en Indonésie

Des photos rares du « cochon le plus laid au monde » ont été prises en Indonésie, ont déclaré des chercheurs vendredi, mettant en lumière une espèce méconnue et probablement en voie d’extinction.

Le nombre de cochons verruqueux de Java -les mâles se distinguent par de grosses verrues au-dessus du groin d’où leur réputation d’animal disgracieux et leur surnom- a chuté depuis le début des années 80 à cause de la chasse et de la disparition de leur habitat forestier, selon le zoo de Chester, près de Liverpool, au Royaume-Uni.

Des chercheurs britanniques et indonésiens ont placé des appareils photo à déclenchement autonome ou pièges photographiques dans plusieurs forêts de l’île de Java, dans le sud-est de l’Asie, avec l’espoir d’immortaliser l’insaisissable créature.

L’objectif était d’acquérir une meilleure connaissance de sa démographie pour ensuite déterminer des moyens d’améliorer la préservation « d’une espèce très fortement menacée ».

« On craignait même que de nombreuses populations, voire toutes, aient disparu, jusqu’à ce que leur existence ne soit confirmée par les appareils photo », a commenté un responsable du zoo en diffusant les images.

Les recherches « pourraient finalement permettre de créer de nouvelles mesures de préservation de l’espèce qui, pour l’instant, n’est pas protégée par la législation indonésienne », a-t-il ajouté.

Ces cochons -- qu’on ne trouve que sur l’île de Java -- ont une taille identique à celle des sangliers européens mais sont plus minces et ont une tête plus allongée, selon le zoo.

« Les mâles ont trois paires d’énormes verrues sur leur face », a précisé Johanna Rode-Margono, salariée du zoo et coordinatrice du programme de recherche en Asie du Sud-Est.

« Ce sont ces particularités qui leur ont valu le surnom de +cochon le plus laid du monde+ mais, assurément pour nous comme nos chercheurs, ils sont plutôt magnifiques et impressionnants. »