Deux Verviétois sont bloqués dans les Alpes à cause d'Eleanor: «c'est vraiment le chaos»

Deux Verviétois sont bloqués dans des stations alpestres françaises à cause d’Eleanor. Dont le gardien de l’équipe futsal du Cosmos Stavelot, qui ratera ainsi probablement un match de coupe important, ce vendredi.

Ils sont nombreux à profiter de la dernière semaine des vacances scolaires pour s’adonner au ski en France. Mais Eleanor est passée par là, et beaucoup prennent leur mal en patience, bloqués dans leur station sans possibilité de reprendre la route, avec près d’un mètre de neige encore tombée ce jeudi. Et alors que les pistes ont été fermées à cause du risque d’avalanches.

Un des verviétois est un gardien bien connu du monde du futsal. Il faut dire qu’il joue au Cosmos Stavelot, qui joue face à Schaerbeek (1 re division), en Coupe de Belgique ce vendredi soir, un match à ne surtout pas rater. Il décrit la situation, chaotique...

Le témoignages de ces Verviétois et les photos impressionnantes de la station sont à découvrir dans nos éditions digitales !