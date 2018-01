La face cachée de Donald Trump: l'ignoble technique qu'utilisait le président américain pour coucher avec les femmes de ses amis

La sortie du livre « Fire and Fury : Inside the Trump White House » de Michael Wolff est au centre de toutes les attentions actuellement aux Etats-Unis. Il faut dire que le livre révèle des détails surprenants et croustillants sur le président américain. Parmi ceux-ci, on apprend que Donald Trump avait mis en place un stratagème pour coucher avec les femmes mariées de ses amis.

« Mettre les épouses de ses amis dans son lit est une des choses qui font que la vie vaut le coup d’être vécue » explique l’une des sources de l’auteur du livre. Alors pour arriver à ses fins, Donald Trump aurait une méthode bien à lui.

« Lorsqu’il essayait de conquérir la femme d’un ami, il tentait de la persuader que son mari n’était peut-être pas la personne qu’elle pensait. Il demandait alors à son secrétariat de convoquer son ami dans son bureau. Lorsqu’il arrivait, Trump lançait la conversation sur ce qui était, à ses yeux, plus ou moins constamment des grivoiseries. « Est-ce que tu couches toujours avec ta femme ? Souvent ? Tu as bien dû tomber sur un meilleur coup que ta femme ? Raconte-moi. J’ai des filles qui viennent de Los Angeles [tout à l’heure]. On peut monter et passer un bon moment. ». Pendant ce temps-là, Trump mettait son téléphone sur haut-parleur, et la femme de son ami écoutait » peut-on lire dans « Fire and Fury : Inside the Trump White House ». Le livre ne dit cependant pas si la technique a, un jour, fonctionné.