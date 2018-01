Hopman Cup: l'Allemagne en finale, la Belgique deuxième

Il a fallu attendre le tie-break du tout dernier set pour savoir qui allait affronter la Suisse en finale de la Hopman Cup 2018. Finalement et au bout du suspense, l’Allemagne a pris la mesure de l’Australie dans le double mixte. Angelique Kerber et Alexander Zverev se sont imposés en trois sets contre Thanaso Kokkinakis et Daria Gavrilovia (4-1, 1-4, 4-3). Grâce à cette victoire, ils ont signé un troisième succès en trois rencontres de groupe. Cela permet à nos voisins germanophones d’accéder à la finale. Ils retrouveront ce samedi la Suisse de Roger Federer et Belinda Bencic.

Plus tôt dans la journée, Kerber (WTA 21) avait donné l’avance à son pays avant que Zverev ne soit défait par Kokkinakis. Malgré cela, ils ont décroché leut ticket pour la finale de ce « Mondial par équipes ».

De son côté, le Belgique termine deuxième de la poule A. David Goffin et Elise Mertens avaient en effet pris la mesure de l’Australie et du Canada sur le score de 3-0. Malheureusement pour eux, leur tournoi s’arrête là. Ils vont reprendre maintenant le circuit individuel pour préparer l’Open d’Australie qui commence dans 10 jours.

L’Australie est troisième avec une victoire, tandis que le Canada est bon dernier avec trois défaites au compteur.