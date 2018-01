Georgios Maïllis: «Charleroi doit assumer son statut de grande ville»

Très attaché à ses racines, le bouwmeester de Charleroi nous reçoit dans une enseigne bien connue des Carolos : le Piccolo Bar, à quelques mètres à peine de Rive Gauche. Et c’est loin d’être un hasard pour le jeune quadragénaire, engagé fin 2013 par la Ville, dont la mission – penser à un aménagement urbain cohérent de Charleroi – doit prendre fin en cette année 2018. « Clairement, Rive Gauche et la place Verte représentent les éléments marquants du renouveau de Charleroi en 2017. Cela montre les vraies ambitions de Charleroi, avec des projets publics et privés. Mieux, l’échelle de ces projets démontre les ambitions de Charleroi : assumer sa métropolisation et son statut de grande ville. En 2018, tout le monde doit comprendre qu’il s’agit d’une grande ville. » Georgios Maïllis dresse un tableau ambitieux de sa ville et il l’assume pleinement.

