Dramatique accident dans l'escalator d'un aéroport: une femme en chaise roulante tombe, se fait amputer et meurt (vidéo)

Bernice Kekona devait relier Portland à Hawai, le 17 juin 2017. À son arrivée à l’aéroport international de Portland, la femme âgée de 75 ans se déplace à la recherche de sa porte d’embarquement quand soudain… elle se retrouve en bas de l’escalator, chaise sur elle. La scène a été filmée par la caméra de surveillance.

Sur les images, on la voit dévaler les vingt-et-une marches de l’escalier automatique la tête à l’envers. Rapidement secourue, Bernice présente des éraflures au visage, le tendon d’Achille sectionné et des douleurs à la tête ainsi qu’à la poitrine. Mais comment a-t-elle pu faire cette chute ? La vieille dame déclarera quelques minutes plus tard avoir confondu l’escalator avec un ascenseur.

Emmenée à l’hôpital, les médecins n’ont eu d’autres choix que d’amputer Bernice à hauteur du genou, comme le rapport abc.com. En effet, l’infection causée par le tendon sectionné se propageait. Mais la pression sanguine dans le moignon étant trop forte, Bernice décédera quelques heures plus tard.

Aujourd’hui, après ce terrible drame, la famille de Bernice se retourne contre Alaska Airlines et la société Huntleigh pour ne pas avoir assuré le transport de la dame. Une condition qui figurait pourtant dans le contrat. Car, comme on peut le voir sur d’autres vidéos, Bernice montre son ticket à un employé qui lui indique la direction de sa porte d’embarquement et la laisse s’y rendre seule. Sur les images, on la voie perdue dans l’aéroport, juste avant le drame. Une version contredite par la compagnie aérienne qui affirme que Bernice a refusé l’aide proposée au terminal et que rien ne mentionnait dans sa réservation qu’elle souffrait de problèmes de vue ou d’audition.