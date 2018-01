Des sangliers sèment la pagaille à Gourdinne: «Ils ont tout saccagé»

Alain Marique est l’heureux propriétaire d’une villa dans le « Baconvalle » à Gourdinne. Il n’avait jamais eu affaire à des sangliers. En un mois, son jardin a été complètement détruit. Les responsables, trois petits sangliers nés dans le terrain d’en face. Ses voisins avaient déjà eu quelques soucis depuis le mois de juin. Les sangliers sévissaient de temps en temps. Et puis, son jardin y est passé. « Ils s’y sont repris à trois fois pour tout saccager. La première fois, ils étaient venus à l’arrière de la maison. J’avais pris mon courage à deux mains et j’avais remis mon jardin en ordre. La nuit d’après, ils ont recommencé. Ensuite, ils se sont attaqués aux côtés de la maison et puis à l’avant », explique Alain Marique. Le terrain ressemble à une terre fraîchement retournée. « Ils reviennent souvent, nous les entendons la nuit, ils cherchent des vers. Ils n’ont pas peur, impossible de les effrayer. Parfois, ils passent à quelques mètres de nous. Quand on les suit, ils nous baladent dans le quartier, ils passent d’un jardin à l’autre. » désespère le propriétaire.

