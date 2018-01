Eden Hazard répond à Thibaut Courtois: «Qu'il signe en premier son nouveau contrat, ensuite je pourrais le suivre»

Ce jeudi, Thibaut Courtois expliquait à notre confrère du Laatste Nieuws Kristof Terreur que son destin et celui de son coéquipier Eden Hazard à Chelsea étaient liés : « Un accord est proche. Nous allons attendre quelques semaines et nous remettre à table, mais un accord est proche. Si on s’encourage à rester ? Oui. Il dira « Si tu signes, je signe », et je lui dirai la même chose », a-t-il déclaré. « Avec l’argent qu’il va gagner, on pourrait acheter cinq joueurs. Mais aucun d’entre eux ne sera comme Eden Hazard. C’est comme si le Barça perdait Messi ou le Real Madrid Ronaldo. Le perdre serait mauvais pour le club, il est irremplaçable. »

Hazard, à Londres depuis six saisons, a lui aussi laissé entendre que sa propre prolongation de contrat à Chelsea dépendait de celle du gardien. « Je vais dire la même chose que lui : qu’il signe en premier, ensuite je pourrais le suivre. Je ne sais pas lequel de nous deux signera en premier son nouveau contrat. C’est un secret », a-t-il lâché au même journaliste.

Eden Hazard on a new Chelsea contract: “(laughs) I’m going to say the same thing as Thibaut: first he has to sign, then I might follow. I don’t know who’ll be the first to sign a new deal. That’s a secret.” #cfc pic.twitter.com/QHM8Wds2wJ