Mercato: un club chinois convoite Radja Nainggolan

Bien que suspendu provisoirement en raison d’un réveillon du Nouvel An un peu trop arrosé, le milieu de terrain de l’AS Roma, Radja Nainggolan, suscite la convoitise du club chinois Guangzhou Evergrande, selon le presse italienne.

Le club, qui vient de décrocher son 7e titre de champion de Chine d’affilée, serait prêt à débourser 40 millions d’euros pour le recruter, affirme le quotidien Gazzetta dello Sport.

Le milieu de terrain belge de 29 ans est pourtant en pleine tourmente: après avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo de lui-même en train de fumer, boire et dire des gros mots à l’occasion d’une soirée du Nouvel An arrosée, il a a écopé d’une lourde amende et a été suspendu provisoirement par son club.

«En accord avec la ligne de conduite édictée par le club (...) il a été décidé que Nainggolan restera sur le banc lors du match contre l’Atalanta samedi» (en championnat), a déclaré Eusebio Di Francesco, l’entraîneur de l’AS Rome vendredi lors d’une conférence de presse.

«Ce genre de choses est inacceptable, et ceux qui commettent ce type d’erreurs doivent payer pour ça. Il en sera de même pour tous ceux qui franchiront la ligne rouge», a ajouté le technicien, intraitable.

Nainggolan a d’ores et déjà présenté ses excuses pour cette vidéo et pour son comportement.

Le joueur belge a déjà été contacté par le passé par plusieurs autres clubs, comme Chelsea ou la Juventus, des propositions qu’il a toujours rejetées.

Selon plusieurs sources, la Roma réclamerait au moins 50 millions d’euros pour laisser partir Nainggolan, devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat italien. Son contrat avec la Roma court jusqu’en 2021.

Guangzhou Evergrande, dirigé par Xu Jiayin, l’homme le plus riche de Chine, est considéré comme le 4e club de football de la planète le plus puissant financièrement, selon une récente étude.

Les clubs chinois, qui dépensent massivement ces dernières années pour recruter des stars étrangères, se trouve actuellement dans une situation délicate sur fond de problèmes d’intégration de ces vedettes payées rubis sur l’ongle et de joueurs locaux qui peinent à émerger face à cette concurrence.