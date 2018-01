Mouscron : un optimiste nommé Joseph van Calbergh

L’optimiste est un lieu indéfinissable, hors du temps. Son gérant, Joseph van Calberg est peut-être l’un des plus grands ambassadeurs de la cité des Hurlus à l’étranger, un « joyau de la couronne et de la vie associative mouscronnoise » comme l’expliquait notre quotidien dans les années 80. Depuis, rien n’a changé. Joseph est là, indéboulonnable derrière son comptoir. Il a reçu les plus grands, de la famille royale dont il reste encore proche à Eddy Merckx (l’autre Roi des Belges).

> Les anecdotes sur la carrière de Joseph : à découvrir dans notre édition digitale...