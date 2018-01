Moment très embarrassant en direct à la télévision britannique. Un père et sa fille ont fait, ensemble, une démonstration de pole dance. Malaise garanti.

Les téléspectateurs de « This Morning » ont d’abord cru à une mauvaise blague. Lorsqu’un père et une fille se rendent sur le plateau de l’émission matinale de la chaîne ITV, personne ne se doute que leur passion commune est… le pole dance.

Venu faire une démonstration de leur show en duo, le père et sa fille offre surtout un grand moment de malaise en direct. La chorégraphie contre la barre a en effet de quoi mettre mal à l’aise. Il n’en fallait pas plus pour que la scène soit reprise sur les réseaux sociaux par les internautes qui la jugent « glauque ». On vous laisse vous faire votre propre avis.