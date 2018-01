Un restaurateur liégeois, propriétaire de plusieurs enseignes bien connues dans la région, fait actuellement l’objet de plusieurs plaintes pour non-paiement de son personnel et pour vol de matériel. Deux de ses établissements viennent d’ailleurs d’être déclarés en faillite.

Le 28 décembre dernier, le tribunal de Commerce de Liège déclarait en faillite la SPRL Hypercube et la SPRL « Celtic U.P. » qui exploitent des établissements bien connus à Liège et Fléron.

Le point commun entre les deux ? Un restaurateur liégeois qui s’est fait une spécialité de reprendre une série d’établissements Horeca qui fonctionnent bien. « Le problème, explique un auxiliaire de justice qui veut rester anonyme, c’est qu’il confond souvent chiffre d’affaires et bénéfices. Il vient chercher les recettes et « oublie » de payer les charges. »

