À 6 ans, Shayanna sauve la vie de sa maman à Verviers: huit minutes plus tard, Jennifer serait morte

Asthmatique, Jennifer fait un malaise dans sa salle de bain après la prescription d’un médicament auquel elle est allergique par son médecin traitant. C’est alors que sa fille, Shayanna, âgée de six ans, a le bon le réflexe : elle appelle sa mamy avec le GSM de sa maman. Laquelle arrive avec les secours. Jennifer était à huit minutes de la mort …

Elle n’a que six ans et, pourtant, Shayanna vient d’accomplir un geste qui a sauvé la vie de sa maman et est devenue littéralement son héroïne. « Elle a bien géré la situation, encore bien qu’elle était là », lance la mère, Jennifer Astorine, fière de sa petite fille.

« J’ai subi un choc anaphylactique, j’étais en fait allergique à l’antibiotique »

