Dispute mortelle au home à Arlon: deux octogénaires se battent, l'un des deux décède

C’est un drame terrible qui est survenu le jour du réveillon de nouvel an au home de la Knippchen à Arlon. Deux pensionnaires déments se sont disputés. L’un a frappé l’autre. La personne qui a reçu les coups est décédée.

Ce devait être un jour de fête. Le 31 décembre, comme partout ailleurs dans le monde, les pensionnaires du home de la Knippchen, à Arlon, s’apprêtaient à fêter la nouvelle année.

Mais alors que les préparatifs allaient bon train, un terrible drame est survenu dans l’après-midi.

Deux pensionnaires, tous les deux âgés de plus ou moins 80 ans, se sont disputés. Dispute qui a dégénéré. Tant et si bien que des coups ont été portés. Et que l’un des deux est décédé.

« Dans ces circonstances, c’est choquant, voire même traumatisant »

Le rescapé de la dispute est maintenant mis sous étroite surveillance.

