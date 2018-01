Patton, sauvé de la noyade par les pompiers de Soignies, deux cyclistes flamands et un batelier

Les pompiers de Soignies, deux cyclistes flamands et un batelier ont sauvé le dogue allemand (65 kilos pour un an) d’un promeneur d’une noyade certaine au bas du plan incliné de Ronquières

C’est une histoire insolite qui s’est passée ce vendredi aux alentours de midi, au pied du plan incliné de Ronquières. René Marchal, un habitant de Forest, promenait son chien « Patton », un dogue allemand de 65 kilos, le long du canal Charleroi-Bruxelles, lorsque le chien est tombé à l’eau.

« Le chien venait de faire une heure de promenade. A priori, il était censé être plus calme, mais cela n’a pas été le cas. Il s’est mis à me tirer comme un fou en m’entraînant vers le caniveau. J’ai été contraint de le lâcher. Il est ensuite monté jusqu’au sommet du terre-plein, puis comme un sot, l’a descendu en quatrième vitesse. Patton a voulu s’arrêter sur le halage, mais le revêtement était plein de mousse : il a dérapé et est tombé à l’eau », explique son propriétaire.

