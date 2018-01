Vivre seul avec une pension de 1.022,55 euros dans une maison mitoyenne n’est pas simple. Depuis que sa femme est décédée il y a quatre ans, Bernard connaît des fins de mois difficiles. Cela fait deux ans d’affilée qu’il connaît un mois de décembre des plus tristes. Et pour cause, il n’a pas reçu sa pension à la fin du mois, comme d’habitude, mais ce mardi 2 janvier. Quelques jours qui changent tout !

Tristes fêtes pour Bernard, 67 ans, habitant de Mont-sur-Marchienne. Ce dernier n’a pu « gâter sa petite-fille ni sa fille pour les fêtes ». Pire encore, il les a passées sans chauffage et le frigo vide !

« La honte m’envahissait »

Décembre dernier. Les comptes de Bernard sont dans le rouge. Le versement de sa pension dont il a tant besoin tarde à arriver. Pendant cinq jours, c’est l’angoisse la plus totale. Les factures continuent de s’accumuler, et pendant ce temps, il faut continuer à se nourrir. « Je n’ai pas pu approvisionner les cartes de mon compteur à budget (gaz et électricité), et je ne vous parle pas de ce que j’ai mangé, car je n’avais pas les moyens de m’acheter quoi que ce soit », explique-t-il.

Ce n’est que le 2 janvier, soit bien après les fêtes, que Bernard a touché sa pension. Cette situation lui va « loin, très loin ».

Depuis le décès de sa femme, tout est plus compliqué. C’est allé très vite… Bernard a écrit une lettre au ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR).

De son côté, le Service fédéral des Pensions s’explique comme il peut.

Toutes nos informations sont à lire dans nos éditions digitales.