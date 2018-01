La venue du rappeur Booba au Bloody Louis à Bruxelles risquait de provoquer des émeutes et des débordements: son showcase est annulé!

Un appel à se rassembler contre la venue du rappeur Booba, le 16 février prochain au Bloody Louis inquiétait la police et les autorités ixelloises. En effet, depuis quelques jours, un message adressé à la jeunesse de Bruxelles circule sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat.

« Le 16 février, le rappeur Booba viendra à Bruxelles pour faire un showcase dans les environs de Louise. Le rappeur d’origine sénégalaise s’est permis à plusieurs reprises de s’en prendre et de moquer des femmes marocaines et maghrébines dans ses textes. J’appelle (anonyme) tous les jeunes de Bruxelles à se rassembler devant son showcase le 16 février pour montrer qu’il n’est pas le bienvenu à BXL » (sic.) Pour éviter tout débordement, le Bloody Louis a décidé ce vendredi d’annuler l’événement pourtant presque sold out.

Après les émeutes qu’a connues Bruxelles à la fin de l’année dernière, la police, la bourgmestre d’Ixelles et les exploitants du Blooody Louis ne souhaiteraient pas prendre le risque. « La décision a été prise de commun accord avec la bourgmestre dans l’intérêt de tous », nous dit-il.

