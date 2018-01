Bonne année… et surtout une bonne santé. Ce n’est pas un vœu pieux pour une ministre de la Santé. Maggie De Block (Open VLD) ne va pas chômer en 2018 : la réduction de la consommation de tabac et d’alcool figure en bonne place dans son agenda . Exclusif.

> Le plan de la ministre de la Santé concernant l’alcool :

« Il y a de nouvelles boissons qui contiennent parfois plus d’alcool qu’imaginé. Cela va changer : on pourra désormais uniquement vendre aux moins de 18 ans (mais pas avant 16 ans) bière ou vin. Fini la vente à ces jeunes d’apéritifs alcoolisés, par exemple » explique-t-elle.

Mais comment procéder concrètement ? « On travaille à un étiquetage avec un âge minimum sur la bouteille ! On va aussi augmenter le nombre de contrôles sur les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées et la surveillance publicitaire sera plus stricte pour ces produits. On poursuivra des projets comme la sensibilisation et la formation des prestataires de soins au sujet de l’alcool chez les femmes enceintes. Ou la liaison urgences-alcool. Il y a une prise en charge spécifique des victimes d’accidents ayant un problème avec l’alcool. »

