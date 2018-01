L'héritage de Johnny Hallyday s'annonce très compliqué: ils vont se battre pour des millions d'euros

Une chose est sûre : ce ne sera pas simple. Toutes les familles savent que dès qu’il est question d’argent, les unions sacrées autour de la mémoire du défunt ont une fâcheuse tendance à se fendiller de toutes parts. Rien ne dit que ce sera le cas.

Johnny a quatre héritiers directs. Il y a David Hallyday et Laura Smet qui sont adultes, mais de deux familles distinctes. Jade et Joy Hallyday sont encore enfants et issues d’un 3e ménage. C’est une première difficulté.

Laeticia (dont certains avancent les qualités de gestionnaire acquises sur le tas) devrait de son côté bénéficier de l’usufruit d’au moins une des maisons de la star. La veuve devrait également percevoir jusqu’à sa mort les redevances des royalties qui vont tomber dans les mains des héritiers. Ion entend par là les droits d’exploitation des chansons à la radio, à la télé, sur CD et sur tous les supports numériques. Ce qui est évalué en ce moment à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Gestion hasardeuse

Pour le reste, Johnny était-il si riche ? La maison de Marnes-la Coquette où il est mort et qui est mise en vente à 25 millions, n’en vaudrait en réalité « ‘que » 15. À Saint-Barthélemy, il y a la villa Jade. À Gstaad en Suisse, le chalet est estimé à 9 millions, mais il n’aurait pas été entièrement payé. À Los Angeles, la villa de Pacific Palisades vaudrait 8,5 millions.

Avec un tel patrimoine immobilier, les héritiers ont de quoi voir venir. Pour le reste, on est sûr de rien. La gestion « à la petite semaine » de Johnny Hallyday est bien connue.

C’est la scène qui lui assurait son train de vie ! Il vivait à crédit et était en réalité obligé de se lancer dans de longues tournées pour payer ses factures et ses dettes, cherchant des avances chez ses producteurs et n’hésitant pas à claquer la porte à ceux qui les lui refusaient ! Une gestion qui l’avait obligé en 2003 de se séparer de la Lorada, la maison de Ramatuelle qu’il chérissait pourtant plus que tout…