Météo: encore de la pluie ce samedi avant un dimanche plus sec

Belga

Le ciel restera très nuageux ce samedi avec de la pluie dans le sud l’après-midi et dans le centre en soirée. Les maxima seront compris entre 4 degrés en haute Belgique et 6 ou 7 degrés ailleurs. Le vent, d’abord faible et variable, deviendra modéré de nord à nord-est en cours d’après-midi, selon les prévisions de l’IRM.