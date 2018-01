Mouscron: le magasin Rose Mandarine cambriolé cette nuit

Une drôle de surprise dont Bruno, le gérant et son équipe se seraient bien passés. Leur magasin a été dévalisé pendant la nuit. Les cambrioleurs sont passés par le local voisin, en travaux, pour accéder à la réserve de Rose Mandarine. À l’aide d’outils et de pinces, ils ont fait un trou dans le mur et l’ont forcé. Une fois dans l’enceinte du magasin, les malfrats ont dérobé de nombreux articles : baby phones, vêtements, jouets d’éveil pour les plus petits et le fond de caisse de 400 euros

Les cambrioleurs ont aussi tenté d’emporter les deux télévisions après les avoir démontés, mais n’ont pas réussi à les passer dans le trou qu’ils avaient formé dans la réserve. Ils ont aussi pris soin de saccager tous les appareils de surveillance, le téléphone et le modem internet en les aspergeant de champagne.

