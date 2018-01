Jessica et Clitorine cartonnent dans le Grand Cactus: «Pas si facile d'être une Pouf!»

Vous vous étiez déjà rencontrées avant les Poufs ?

Bénédicte: Non, on ne se connaissait pas. On s’est rencontrées il y a deux ans et demi à la fin de la première saison du Grand Cactus. Le thème, c’était Koh-Lanta, Jérôme a eu l’idée de faire intervenir deux idiotes du type des Anges de la Téléréalité. Et déjà, le sketch a explosé le nombre de commentaires. Dans l’émission suivante, on ne les a pas interprétées parce qu’on ne voulait pas les faire chaque fois… Mais face à la réaction des gens, on n’avait plus le choix… Et le fait d’être systématiquement placées à la toute fin de l’émission, c’est aussi une belle reconnaissance de l’impact qu’elles ont.

Sarah: Les gens aiment bien les personnages de débiles. Ce qui est nouveau, c’est qu’il n’y a pas que les jeunes qui ont adhéré, elles plaisent aussi aux autres générations…

