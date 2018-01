Le sort s'acharne: après avoir perdu sa fille à cause d'un cancer et son mari, Julia est décédée dans un terrible accident

Jeudi soir, trois jours avant son anniversaire, Julia De Smet, une habitante de Zelzate, au nord de Gand, a perdu la vie. Elle n’a pas vu un camion qui était à l’arrêt et a foncé dedans.

Selon un témoin, cité par le Nieuwsblad, une voiture est tombée en panne sur la nationale 474, à Zelzate, et le conducteur d’un camion qui arrivait a voulu lui venir en aide. Il a garé son poids lourd derrière et a activé ses quatre feux clignotants.

Mais Julia De Smet, 75 ans, n’a pas vu que le camion était à l’arrêt et s’est encastrée à l’arrière du véhicule. Malgré l’arrivée rapide des secours, il était trop tard, précisent nos confrères.

La victime allait fêter son anniversaire trois jours plus tard. Le sort semble s’acharner car elle a déjà perdu, au cours des dernières années, sa fille à cause d’un cancer et son mari.