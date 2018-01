L'incroyable hommage d'un fan à Johnny Hallyday: il l'a désormais dans la peau, et pas qu'un peu

L’homme de 54 ans, fan de Johnny depuis la première heure, a expliqué avoir réussi à « surmonter » le décès de la légende du rock il y a un mois grâce à son nouveau tatouage sur son torse. Car s’il avait déjà un tatouage en hommage au chanteur sur l’avant-bras – une silhouette de Johnny du concert du Zénith 1984 – c’est pour un dessin beaucoup plus massif qu’il a opté il y a quelques semaines : « J’ai voulu représenter Johnny et son aigle. Il a un aigle sur le bras, j’ai voulu mettre les deux » a-t-il expliqué à France Bleu.

Frédéric a ensuite tenu à ajouter un autographe de la star. Finalement, après avoir dépensé plus de 1.000 euros et souffert durant huit heures, il est très content du résultat : « À la fin, c’était très douloureux mais je pensais à Johnny et ça allait. »

Découvrez les photos impressionnantes ici.