Henry Onyekuru officiellement de retour à Everton

L’aventure anderlechtoise d’Henry Onyekuru est officiellement terminée. La déchirure du ligament latéral interne du genou qu’il s’est occasionnée le 22 décembre dernier contre Eupen avait mis prématurément fin à son prêt d’un an dans le club bruxellois. Out jusqu’à la fin de la saison, il va désormais entamer sa longue période de rééducation en Angleterre.

« De retour à Everton un peu plus tôt que prévu. Je suis tellement reconnaissant envers l’équipe médicale qui travaille dur pour me remettre sur pied le plus rapidement possible », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Back at @Everton a little earlier than expected, I am so grateful for the facilities and the medical team working hard to get me back playing ASAP! The Lord is my strength 🙏🏾 pic.twitter.com/uxfdiEp54d