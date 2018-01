Le plongeon du Nouvel An a attiré 4.500 courageux à Ostende (Photos)

Texte et photos: Belga

Environ 4.500 personnes ont bravé le froid de la mer du Nord samedi après-midi à l’occasion du traditionnel plongeon du Nouvel An, afin de «bien commencer l’année». «Il y avait beaucoup d’ambiance et au moins 10.000 spectateurs présents sur la plage et la digue», s’est félicité Vincent Drouard, de Toerisme Oostende.