Depuis un peu plus de 20 jours, d’intenses recherches avaient lieu à Haubourdin, près de Lille dans le but de retrouver Alexis Duchène. Le jeune homme de 18 ans n’avait plus donné signe de vie depuis qu’il avait été promener son chien le 14 décembre. Son corps a malheureusement été retrouvé ce samedi.