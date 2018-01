Un mois après le décès de son père Johnny Hallyday, Laura Smet a publié sur son compte Instagram une photo et un message pour lui rendre hommage. Et remercier les fans pour les nombreux messages de soutien.

Il y a un mois, Johnny Hallyday perdait la vie. Laura Smet, la fille du chanteur, avait alors pris la parole via un communiqué pour dire à quel point la perte de son père lui faisait mal. Depuis, la jeune femme de 34 ans s’était montrée très discrète pour faire son deuil.

Jusqu’à ce samedi, en début de soirée. Moment choisi pour publier une photo émouvante, accompagnée d’un message pour rendre hommage à son papa et pour remercier les nombreuses personnes qui lui ont apporté du soutien : « Je voulais vous remercier de tous vos messages qui m’ont énormément touché. Il est la personne que j’aime le plus et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est. Il est là force incarnée, l’humilité sans limite, et son sourire illuminait mon monde entier… Mon papa que j’aime ??? merci à vous et belle année 2018 pour vous et vos proches. Prenez soin de vous ».