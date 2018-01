Officiel: Philippe Coutinho rejoint le FC Barcelone

C’est officiel ! Philippe Coutinho, le maître à jouer de Liverpool âgé de 25 ans, s’est engagé pour une durée de cinq ans et demi avec le FC Barcelone. «Le FC Barcelone et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Philippe Coutinho. Le joueur signera un contrat pour le reste de la saison et cinq années de plus et disposera d’une clause libératoire de 400 millions d’euros», a annoncé le club blaugrana dans un communiqué. Selon les médias anglais, le montant du transfert est estimé à 142 millions de livres, soit 160 millions d’euros.

Si son prix de départ est confirmé, il deviendra le troisième joueur le plus cher de l’histoire derrière la pépite du Paris SG Kylian Mbappé (180 millions) et son compatriote et ami Neymar, parti du Barça au PSG pour 222 millions d’euros l’été dernier.

Cet accord met fin à un long feuilleton qui a débuté en août, juste après le départ retentissant de Neymar. A l’époque, Coutinho avait réclamé à Liverpool de pouvoir rejoindre Barcelone mais il s’été heurté à l’intransigeance du club anglais.

Formé au Vasco da Gama, Coutinho a quitté le Brésil à 18 ans pour rejoindre l’Italie et l’Inter Milan en 2010 avant de passer à Liverpool en janvier 2013 pour environ 10 millions d’euros. Depuis lors, le milieu de terrain offensif a porté la vareuse des ’Reds’ à 201 reprises toutes compétitions confondues, marquant 54 buts et délivrant 46 assists.

L’international brésilien (32 sélections) a réussi un début de saison brillant en Angleterre. L’équipier de Simon Mignolet compte 12 buts et 9 passes décisives en 20 matches. Il était néanmoins absent lors des deux premières rencontres des «Reds» en 2018, officiellement en raison d’une blessure.

Coutinho va donc rejoindre le Belge Thomas Vermaelen et ses compatriotes Paulinho et Rafinha en Catalogne. Les troupes d’Ernesto Valverde trônent en tête de la Liga avec 45 points et joueront contre Levante dimanche lors de la 18e journée.