Liverpool et l’Olympiakos ont trouvé un accord concernant le transfert de Kevin Mirallas. C’est le club grec qui l’a annoncé ce samedi sur son compte Twitter : « L’Olympiakos a finalement trouvé un accord avec Everton pour Kevin Mirallas. »

L’ailier avait déjà évolué dans le club grec entre 2010 et 2012. Il a remporté le titre de champion de Grèce en 2011 et 2012 et a même été sacré meilleur buteur du championnat grec avec 20 buts en 25 matchs à l’issue de la deuxième saison dans le club. Cette efficacité redoutable devant les cages lui a aussi valu d’être élu meilleur joueur du championnat. En 71 rencontres pour le club grec, il avait marqué 34 fois et donné 13 assists.

Ce départ permettra très certainement au Liégeois de se relancer en vue du Mondial 2018, lui qui n’avait pratiquement pas joué avec Everton au cours de ces six derniers mois. Tombé un peu dans l’oubli, il n’avait plus disputé une rencontre de Premier League depuis le 26 novembre 2017.