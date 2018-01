Anderlecht: Teodorczyk blessé au premier jour d'un stage à haute intensité

Peu avant 8h, les joueurs d’Anderlecht se coltinaient un entraînement physique avec des accélérations dans le sable. Un coup d’envoi assez brutal d’une semaine où le travail de fond se fera dans tous les domaines.

Lors des quatre premiers jours, « HVH » suivra un programme militaire avec trois séances quotidiennes, certaines pouvant dépasser les deux heures. Samedi, la première séance sur la pelouse de La Manga était basée sur le jeu de passes et le pressing, avec notamment un exercice à cinq en possession du ballon contre trois qui chassent. Une séance durant laquelle on a pu constater la bonne humeur ambiante dans le groupe anderlechtois.

Le meilleur exemple aura été lorsque Boeckx a charrié Trebel, le Français ratant complètement une frappe lointaine qui s’est envolée loin au-dessus de la cage. « Tu ne marqueras pas à chaque fois », a lancé le portier en référence à un beau but inscrit par son coéquipier quelques instants plus tôt. De la bonne humeur mais aussi les premiers pépins. La troisième séance du jour n’a pas été terminée par Amuzu et surtout Teodorczyk, touché à la hanche après une frappe au but. Une séance axée sur la finition à laquelle Spajic et Obradovic n’ont pas pris part.