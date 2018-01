Un dramatique incendie survenu dans une maison de la rue de l’entité d’Estrée-Blanche, dans le Nord de la France, a causé la mort des deux enfants d’un couple et deux sapeurs-pompiers, dans cette nuit de samedi à dimanche.

Un incendie d’origine inconnue a éclaté vers 2 h 30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, dans une maison de la rue des Coquelicots à Estrée-Blanche, racontent nos confrères de la Voix du Nord. Un témoin a donné l’alerte. À l’arrivée des soldats du feu, venus de tout le secteur, le drame s’est vite noué. Deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Lillers, âgés de 21 et 32 ans ont tenté d’entrer dans la maison. Un flash over (un phénomène thermique suite à un appel d’air) est peut-être à l’origine de la suite. Un troisième collègue, lillérois aussi, a tenté de leur porter secours, il a été grièvement blessé et n’a malheureusement rien pu faire pour les deux pompiers, décédés sur place.

Le couple résidant dans la maison a pu sortir, blessé, mais ses deux enfants, un adolescent et un jeune adulte, sont restés prisonniers à l’intérieur, ils sont également décédés. Le préfet est sur place. Une cellule d’aide psychologique a été mise en place pour soutenir les pompiers, très choqués.