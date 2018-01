Serie A: Blaise Matuidi répond aux cris racistes lors de Cagliari-Juventus

« Aujourd’hui, j’ai été victime de propos racistes pendant le match. Par aveu de faiblesse et par la haine et la volonté d’intimider. J’aime tout le monde et je ne peux qu’être désolé de voir des personnes qui se comportent ainsi. Le foot doit permettre de partager une passion, porter des valeurs d’égalité et inspirer les autres. C’est pour cela que je suis ici », a-t-il écrit.

Un précédent à Cagliari

Ce n’est pas la première fois que les supporters de Cagliari font parler d’eux pour des incidents de ce genre. La saison dernière, le Ghanéen Sulley Muntari avait quitté la pelouse après avoir, lui aussi, été victime de cris racistes.