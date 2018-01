La triste nouvelle tombée en fin de matinée, les proches et amis de la chanteuse, ainsi que les chanteurs, animateurs et politiques français n’ont pas attendu longtemps pour saluer la mémoire de la chanteuse.

« Souvenons-nous que nous ne sommes que de pauvres mortels ! Tristesse et émotion alors qu’un nouveau deuil nous frappe tous avec la disparition de France Gall » écrit Stéphane Bern. « Notre jeunesse s’envole avec elle mais ses chansons et sa voix rendront son souvenir toujours présent. »

Pour Emmanuel Macron, France Gall « a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l’exemple d’une vie tournée vers les autres, ceux qu’elle aimait et ceux qu’elle aidait »

Benjamin Castaldi a, lui, repris les mots de la chanson « je m’en irai dormir dans le paradis blanc ».

Pour les chanteurs d’aujourd’hui, comme Alizée et Amir, la tristesse est grande. France Gall était en effet l’idole de la jeune femme : « Elle fait partie des artistes que j’ai le plus écouté et chanté… on a tous eu une idole dans sa vie… France Gall était la mienne… j’ai eu la chance de passer une après-midi inoubliable dans sa maison à saint tropez… je suis tellement triste aujourd hui… » écrit-elle.

Nagui demande, pour sa part, d’avoir une pensée émue pour le fils de la chanteuse. « Quelle tristesse de perdre France Gall, sa voix, son talent, son rire, ses yeux brillants. Ayons une pensée émue pour son fils Raphaël. »