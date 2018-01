Frameries: fréquentation record au PASS en 2017

Le Parc d’aventures scientifiques de Frameries (PASS) a enregistré une année record en 2017 en termes de fréquentation, avec 120.430 personnes.

Le PASS a battu en 2017 son record de fréquentation de 110.590 visiteurs qui remontait à l’année 2015. Les instances du Parc d’aventures scientifiques ont souligné que le grand public est toujours plus nombreux à découvrir le site et l’offre du PASS : ce segment a progressé de 16% en 2017, avec 51.676 visiteurs.

Les autres catégories de visiteurs enregistrent également une croissance par rapport à l’année 2016 : le public scolaire a augmenté de 1,7%, avec 29.121 élèves encadrés, les groupes ont évolué de 6.600 visiteurs à 7.494 en 2017 et les événements d’entreprise ont quant à eux totalisé 27.524 visiteurs. Le PASS a par ailleurs organisé en décentralisation une série d’événements scientifiques qui ont sensibilisé 4.615 personnes.

84 % de visiteurs wallons

L’origine géographique des visiteurs en 2017 se répartit entre la Wallonie (84%), la Flandre (6%) et le public français (10%).

En 2017, le PASS a poursuivi sa mission de promotion de la culture scientifique en combinant les sciences et le divertissement. Deux espaces supplémentaires ont ainsi été inaugurés: un laboratoire numérique, « La Fabrique à Pixels », et le « Lab’expo Chimie et Sciences de la vie » (cf. La Province du 21/10/2017).. Le PASS propose aujourd’hui 14 espaces thématiques, répartis sur 12.000 mètres carrés.

L’offre du Parc s’élargira encore en avril 2018 avec l’ouverture de « Nature 2.0 », une exposition qui revisitera le rapport de l’homme à la nature ainsi que le développement durable et l’innovation.