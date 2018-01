Anderlecht: rien de grave pour Teodorczyk, Ganvoula a rejoint le groupe

Ce dimanche matin, les deux premières séances ont été fusionnées avec une durée totale de trois heures. La première partie portait sur le physique, la seconde sur les passes courtes et longues et les mouvements en triangle. Des exercices conclus devant le but pour bosser la finition.

Obradovic et Spajic étaient de retour tout comme Silvère Ganvoula arrivé samedi soir à La Manga après la fin de son prêt à Malines. Ce ne fut pas le cas d’Amuzu, ni de Teodorczyk. Le Polonais a fait un essai mais il n’a pas été concluant, « Teo » ayant toujours des douleurs à la hanche à cause du surménage. Pour pallier les absences de « Teo » et Amuzu, Hein Vanhaezebrouck a puisé dans le réservoir des espoirs d’Emilio Ferrera en prenant Tony Amrani (20 ans) et Mohammed Dauda (19 ans). L’attaquant ghanéen, qui inscrit de nombreux buts chez les espoirs cette saison, a fait belle impression en zone de finition.

La troisième session de la journée se déroulera cette après-midi. Les joueurs de Hein Vanhaezebrouck travailleront dans le sable sur une plage près de l'hôtel.