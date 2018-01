Dakar 2018: la victoire pour Cyril Despres, triplé de Peugeot

Ses deux coéquipiers chez Peugeot, Stéphane Peterhansel et Sébastien Loeb, complètent le podium du jour.

Le Français Cyril Despres (Peugeot) a remporté dimanche la deuxième spéciale du Dakar en autos disputée autour de Pisco, emmenant un triplé Peugeot, devant un autre Français Stéphane Peterhansel, nouveau leader au général selon les premiers classements des organisateurs.

Vainqueur la veille le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), de l’écurie Overdrive de Jean-Michel Martin, a du se contenter de la 8e place perdant 14:51 sur Despres qui l’a emporté devant son compatriote et coéquipier Stéphane Peterhansel, victorieux l’an dernier, de 48 secondes. Un autre Français, Sébastien Loeb a assuré un triplé pour Peugeot, prenant la 3e place à 3:08.

Côté belge, François-Xavier Béguin, co-pilote du Français Patrick Sireyol, a terminé 13e à 21:47. Tom Colsoul, co-pilote du Polonais Jakub Przygonski (MINI) a pris la 16e place à 26:54. Ce sont les deux seuls Belges en autos. Jeroen Ramon est le seul motard des concurrents belges. Les 8 autres pilotes belges sont en camion.

Au classement général officieux, Stéphane Peterhansel possède 14 secondes d’avance sur Cyril Despres et 4:02 sur Sébastien Loeb. Tom Colsoul et Jakub Przygonski pointent en 14e position à 21:50. François-Xavier Béguin et Patrick Sireyol occupent le 28e rang à 2h18.53.

Lundi, la troisième étape verra les concurrents rallier Pisco à San Juan de Marcona avec 296 km de spéciale.