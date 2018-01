Tottenhan s’est facilement imposé (3-0) ce dimanche face à Wimbledon au troisième tour de la Coupe d’Angleterre. Ce qu’on retiendra surtout de cette rencontre, c’est le troisième but des Spurs venu des pieds de Jan Vertonghen. Un véritable exploit pour le défenseur belge, puisqu’il n’avait plus trouvé le chemin des filets avec les Spurs depuis octobre le 24 octobre 2013, soit 1536 jours.

1536 - Jan Vertonghen has scored his first competitive goal for Tottenham in 1536 days, since scoring against Sheriff Tiraspol in October 2013. Wait. — OptaJoe (@OptaJoe) 7 janvier 2018

Et pour son premier pion inscrit depuis plus de quatre ans, le grand Jan n’a pas fait les choses à moitié. Une frappe surpuissante à 25 mètres des cages qui vient se loger en pleine lucarne. De quoi rendre fous les fans de Tottenham, tous heureux de voir leur joueur enfin marquer.

Bon ben ça y est, un gros chassé dans les portes de la défense des Wombles. Frappe de Vertonghen. 25m, pleine lulu. Spurs 3 Wimbledon 0 #FACup — Olivier Sclavo (@OlivierSclavo) 7 janvier 2018

VERTONGHEN HAS FINALLY SCORED A GOAL! BEST DAY OF MY LIFE! GENUINELY THOUGHT HE’D NEVER SCORE AGAIN! 😂 — Spurs In The Blood (@SpursInTheBlood) 7 janvier 2018

JAN VERTONGHEN VIENT D'INSCRIRE SON PREMIER BUT DEPUIS OCTOBRE 2013, ET QUEL BUT ! 3-0 !!! — Tottenham 🇫🇷 (@SpursFR) 7 janvier 2018

Son coéquipier, Mousa Dembélé, lui a rendu un petit hommage sur Twitter.