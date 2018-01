Sanctionné par l’AS Roma après sa vidéo polémique du Nouvel An, Radja Nainggolan n’a pas été convoqué par son club pour le match contre l’Atalanta ce samedi (défaite 2-1). Responsable de cette défaite par son absence pour les supporters, le Ninja a été pris pour cible à la fin du match.

L’AS Roma avait pris la décision de privilégier l’institution au joueur. En sanctionnant financièrement et sportivement Radja Nainggolan après sa vidéo polémique du nouvel an, les Giallorossi montraient qu’aucun joueur, aussi talentueux soit-il, n’est au-dessus du club. « Le club a décidé de ne pas convoquer Radja Nainggolan pour la rencontre face à l’Atalanta. Cette décision est partagée par le joueur et moi-même » avait ainsi raconté son entraîneur, Eusebio Di Franscesco, en conférence de presse vendredi.

Mais cette rencontre face à l’Atalanta fut catastrophique pour la Roma. À la clé, une défaite 2 buts à 1 qui éloigne un peu plus les rêves de titre (les hommes de Di Francesco sont désormais 5ème de Serie A). Au point d’irriter certains tifosi qui s’en sont pris directement à Nainggolan au terme de la rencontre, alors que le Belge quittait la tribune d’honneur du Stadio Olimpico. « C’est de ta faute » a d’ailleurs hurlé un supporter au joueur.

Parole dure contro Radja Nainggolan a fine partita in tribuna 😮 #RomaAtalanta pic.twitter.com/hyC4B7l6sJ — delinquentweet (@delinquentweet) 6 janvier 2018

Son entraîneur a pris sa défense en indiquant que la Roma avait également perdu le match précédent alors que Nainggolan était sur le terrain.

Pour rappel, le Ninja a été sanctionné après la publication d’une vidéo de Nainggolan le montrant en train de boire, fumer et jurer durant le réveillon. Face à la polémique, le Belge s’était excusé. « Je suis désolé pour ce qui s’est passé. J’aime être avec des amis pour célébrer la Saint-Sylvestre mais la nuit dernière, j’ai un peu exagéré. Je n’ai certainement pas voulu donner un exemple négatif. C’est pourquoi je pense que je devais m’excuser pour mes paroles et mon comportement », avait-il écrit sur son compte Instagram.