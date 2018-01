1.696 m² : le plus grand Lidl du pays ouvre ce mercredi

Rédaction en ligne

Le Lidl de la rue Elisa Dumonceau à Herstal déménage et devient le plus grand Lidl de Belgique. L’ouverture de ce nouveau magasin est prévue ce mercredi 10 janvier. Les clients pourront y découvrir le tout nouveau concept de « Lidl of the future », déjà décliné à Haccourt, avec succès. On vous dit tout !